ЛНЗ отреагировал на слухи о лучшем бомбардире Руха
Лидер УПЛ мониторит украинский рынок
около 20 часов назад
Бабукар Фаал / Фото - Рух Львов
Гендиректор ЛНЗ Василий Каюк высказался об интересе к нападающему Руха Бабукару Фаалу. Его слова приводит UA-Football.
Фаал находится в поле наших интересов, но то, что пишут в медиа о якобы согласованной трансферной сумме и личных условиях - это неправда, - рассказал Каюк.
Фаал в текущем сезоне провел 19 матчей в составе Руха: 19 матчей, 9 голов, 1 ассист. Transfermarkt оценивает гамбиец в 450 тысяч евро.
