ЛНЗ разгромил Шахтер в матче с пятью голами
Черкасская команда создала сенсацию
около 2 часов назад
В матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер во Львове потерпел разгромное поражение от черкасского ЛНЗ. Поединок завершился со счетом 4:1.
ЛНЗ вышел вперед на 14-й минуте – отличился Денис Кузик. Во втором тайме команды забили еще четыре гола.
На 61-й минуте форвард ЛНЗ Марк Ассинор переиграл голкипера Шахтера Дмитрия Ризника, а через десять минут Артур Рябов довел счет до разгромного.
В конце матча команды обменялись голами – за Шахтер красивый мяч со штрафного забил Егор Назарина, а за ЛНЗ отличился Проспер Обах.
Шахтер остался на первом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 17 очков, ЛНЗ – шестой с 14 баллами.
УПЛ, 8-й тур
Шахтер – ЛНЗ – 1:4
Голы: Назарина, 85 – Кузик, 14, Ассинор, 61, Рябов, 71, Обах, 89.