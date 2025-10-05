Центральный полузащитник Шахтера Марлон Гомес стал объектом интереса нескольких клубов Английской Премьер-лиги. Манчестер Юнайтед, Вест Хэм, Эвертон и Лидс присматриваются к бразильскому футболисту.

По данным Sportsboom, следующим летом Шахтер может рассмотреть возможность продажи Марлона Гомеса за 30 миллионов евро.

Кроме того, за игроком продолжает следить немецкий РБ Лейпциг. Летом прошлого года клуб достиг принципиальной договоренности с футболистом, но стороны не согласовали сумму трансфера с горняками.

В текущем сезоне Марлон Гомес провел 15 матчей за Шахтер, оформив три результативные передачи. Контракт игрока действует до конца 2028 года, а по данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в десять миллионов евро.

