Полузащитник Шахтера Егор Назарина высказался по поводу своего гола в матче первого тура группового этапа Лиги конференций против шотландского Абердина (3:2). Хавбек сравнял счет после 0:1 в пользу соперника. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Очень важная победа для нас, потому что это первый матч в Лиге конференций, выездная игра. Игра была довольно нелегкой, но я счастлив, что мы смогли победить – это для нас очень важно.

Было довольно нелегко, и это можно увидеть по результату, потому что играть на выезде всегда непросто, но здесь – особенно: отличная атмосфера, трибуны гонят команду хозяев вперед. Было непросто, ведь команда боевая: играют один на один, много выигрывают борьбу. Поэтому было довольно нелегко, это мы можем увидеть по результату.

Причина пропущенного второго мяча… Было несколько ошибок в защите, и я думаю, что этого гола можно было избежать, он был необязательным, ведь игра была под нашим контролем. К сожалению, пропустили этот мяч, после этого началась немного нервная игра. Тем не менее, еще раз повторюсь, мы очень счастливы, что сумели довести матч до нужного нам результата.

Я очень рад, что смог помочь команде вернуться в игру. Очень счастлив забить этот гол – он был мне очень нужен, у меня был нелегкий период. Но я очень счастлив, что смог помочь команде, забив этот гол.

Празднование с Тураном? Я проявил уважение за то, что мне дали шанс сыграть: в этом сезоне я ни разу не выходил в основном составе, а сейчас вышел. Очень рад, что мне дали возможность выйти в основном составе, и отблагодарил, можно сказать, забитым голом.

Первый гол в еврокубках за Шахтер? Я еще раз скажу: для меня самое главное, что я смог помочь команде выиграть этот матч. Это самое важное. И также я очень счастлив забить гол – первый в еврокубках за Шахтер. Еще раз скажу, что после очень непростого периода этот гол для меня очень важен.

Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Где бы мы ни играли, нас встречает много украинцев, много украинцев на трибуне, и всегда приятно видеть за границей наших людей, которые поддерживают. Особенно сейчас в Шотландии их было очень много, поэтому еще раз благодарим их за поддержку, всегда приятно видеть своих.