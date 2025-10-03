Сколько заработал Шахтер после победы над Абердином в Лиге конференций
«Горняки» удачно стартовали в еврокубковом турнире
около 2 часов назад
Фото - ФК Шахтёр
В четверг, 2 октября, донецкий Шахтёр в первом туре группового этапа Лиги конференций на выезде победил шотландский Абердин – 3:2.
Эта победа в Европе принесёт Шахтёру значительное увеличение бюджета клуба, учитывая, что награды УЕФА довольно щедры. В частности, победа в Лиге конференций приносит 400 000 евро, а ничья – 133 000 евро.
Расписание матчей Шахтёра в Лиге конференций 2025/26
- 2-й тур. 23 октября, Шахтёр – Легия
- 3-й тур. 6 ноября, Шахтёр – Брейдаблик
- 4-й тур. 27 ноября, Шемрок – Шахтёр
- 5-й тур. 11 декабря, Хамрун Спартанс – Шахтёр
- 6-й тур. 18 декабря, Шахтёр – Риека
