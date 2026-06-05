Сергей Разумовский

ЛНЗ проведет зарубежный этап подготовки к новому сезону в Словении. Первый контрольный матч черкасская команда запланировала на 27 июня, сообщает Sport.ua.

В целом в рамках сборов ЛНЗ планирует сыграть 7-8 товарищеских поединков. Противниками команды станут клубы из Хорватии, Словении и Австрии. Среди потенциальных оппонентов — сплитский Хайдук, загребское Динамо и австрийский Штурм из Граца. По информации источника, переговоры по организации этих матчей уже находятся на финальной стадии.

На сборы в Словению ЛНЗ отправится не только основным составом, но и с потенциальным пополнением. Ожидается, что в составе спортивной делегации будет 5-6 новичков. Среди них должны быть как украинские футболисты, так и легионеры.

Словенский этап подготовки станет для черкасского клуба важной частью работы перед стартом нового сезона и еврокубковыми матчами. Именно из Словении ЛНЗ в конце июля отправится на матчи Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола выписала ЛНЗ солидный штраф.