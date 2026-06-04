Сергей Разумовский

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял очередные решения по итогам рассмотрения материалов матчей 30-го тура УПЛ. О санкциях пресс-служба Украинской ассоциации футбола сообщила в четверг, 4 июня.

КДК УАФ рассмотрел материалы по матчу Карпаты Львов — Заря Луганск, который состоялся 23 мая 2026 года. По итогам рассмотрения львовский клуб обязали выплатить два обязательных денежных взноса.

Карпаты оштрафованы на 125 тысяч гривен за повторные выкрики болельщиков нецензурного и оскорбительного характера в адрес арбитра матча. Кроме того, клуб должен заплатить еще 30 тысяч гривен за повторное несанкционированное появление посторонних лиц в игровой зоне. Таким образом, общая сумма штрафа для львовян составила 155 тысяч гривен.

Также КДК УАФ рассмотрел материалы по ненадлежащему поведению болельщиков ЛНЗ во время и после матча Оболонь Киев – ЛНЗ, который также состоялся 23 мая 2026 года в рамках 30-го тура УПЛ.

Черкасский клуб обязали выплатить 100 тысяч гривен за повторное использование пиротехнических средств болельщиками. Еще 25 тысяч гривен ЛНЗ должен заплатить за несанкционированное появление посторонних лиц в игровой зоне.

ЛНЗ стал одним из главных открытий сезона и сенсационно завоевал статус вице-чемпиона Украины. Теперь черкасский клуб пополнит казну УАФ на 125 тысяч гривен.