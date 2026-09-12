ЛНЗ уверенно победил Оболонь, забив три мяча в первом тайме
Команда Виталия Пономарёва взяла три очка
Фото - ФК ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ в рамках шестого тура чемпионата Украины принимал киевскую Оболонь. Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.
Черкасская команда решила судьбу поединка в первом тайме, забив три мяча.
Во втором тайме Оболонь получила временное большинство на определенный промежуток времени из-за повреждения Муравского и в этот период отметилась голом благодаря дальнему удару Маткевича. Отметим, что это первый гол Оболони в нынешнем сезоне.
ЛНЗ имеет в своём активе восемь баллов и занимает шестую ступеньку в турнирной таблице УПЛ, а Оболонь с тремя баллами находится на 14-й.
УПЛ, 6-й тур
ЛНЗ – Оболонь – 3:1
Голы: Таллес, 10 (пенальти), Ндиага, 12, Цара, 45+1 – Маткевич, 67.