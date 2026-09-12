Павел Василенко

Черкасский ЛНЗ в рамках шестого тура чемпионата Украины принимал киевскую Оболонь. Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

Черкасская команда решила судьбу поединка в первом тайме, забив три мяча.

Во втором тайме Оболонь получила временное большинство на определенный промежуток времени из-за повреждения Муравского и в этот период отметилась голом благодаря дальнему удару Маткевича. Отметим, что это первый гол Оболони в нынешнем сезоне.

ЛНЗ имеет в своём активе восемь баллов и занимает шестую ступеньку в турнирной таблице УПЛ, а Оболонь с тремя баллами находится на 14-й.

УПЛ, 6-й тур

ЛНЗ – Оболонь – 3:1

Голы: Таллес, 10 (пенальти), Ндиага, 12, Цара, 45+1 – Маткевич, 67.