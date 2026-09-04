Павел Василенко

Украинский защитник Богдан Слюбик официально присоединился к черкасскому ЛНЗ.

Стороны договорились об аренде до завершения сезона 2026/27, сообщает пресс-служба черкасского клуба.

Контракт 22-летнего футболиста принадлежит чешскому Пардубице, где игрок не смог закрепиться в стартовом составе.

Слюбик перебрался в чемпионат Чехии в январе 2026 года, где провел два матча за первую команду Пардубице девять раз выходил на поле в составе дубля.

В течение своей карьеры защитник выступал за львовские Карпаты и Рух, который возглавлял нынешний наставник ЛНЗ Виталий Пономарев.