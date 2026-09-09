Двое ключевых футболистов ЛНЗ начали тренировки после посттравматического восстановления. Олег Горин и Мухаррем Яшари пока работают по индивидуальным программам, сообщает «ТаТоТаке».

26-летний центральный защитник Горин выполняет беговую работу и постепенно добавляет минимальные упражнения с мячом. К полноценным командным занятиям он еще не вернулся.

28-летний атакующий полузащитник Яшари больше работает с мячом, однако также не тренируется в общей группе. Футболист продолжает постепенно набирать физические кондиции после повреждения.

Тренерский штаб ЛНЗ не планирует форсировать возвращение обоих игроков к матчам. В черкасском клубе хотят избежать возможных рецидивов и рассчитывают, что Горин и Яшари смогут восстановиться без дополнительных проблем.

Ранее стало известно, кто обслужит матч ЛНЗ в шестом туре украинской Премьер-лиги.