ЛНЗ в новогоднюю ночь представил первого новичка. Видео
Лидер УПЛ ждет приезда легионера
около 3 часов назад
Фото - ЛНЗ
Полузащитник словацкого Тренчина Адам Якубу был официально представлен черкасским ЛНЗ, сообщает пресс-служба клуба.
Лидер УПЛ выиграл борьбу за новичка у Шахтера и Динамо, которые интересовались 20-летним нигерийцем.
В сезоне 2025/26 Адам Якубу провел 20 матчей за Тренчин, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость примерно в 300 тысяч евро.