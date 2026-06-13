Павел Василенко

В субботу, 13 июня, плановое медицинское обследование прошли футболисты второй группы основного состава киевского Динамо. Таким образом для бело-голубых официально завершился период летнего отпуска, команда полностью перешла к подготовке нового сезона, сообщает пресс-служба клуба.

В клинику пришли Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Владислав Дубинчак, Денис Дикий, Эдуардо Герреро, Владислав Кабаев, Шола Огундона, Александр Пихаленок, Матвей Пономаренко, Денис Попов, Валентин Рубчинский, Александр Тимчик и Джастин Лонвейк.

Отметим в списке нидерландского хавбека Лонвейка, который вернулся из аренды и получит еще один шанс в составе киевской команды.

Отметим, что некоторые футболисты пройдут медосмотр позже и присоединятся к команде уже непосредственно на сборе в Австрии. На неделю больше отдыха получили сборники.

Уже 14 июня динамовцы отправятся в Австрию, где проведут учебно-тренировочный сбор и начнут подготовку к новому футбольному сезону.

Сегодня Динамо подписало голкипера из Первой лиги.