Опытный румынский тренер Мирча Луческу, который возглавляет сборную Румынии, может покинуть свою должность после ничьей с Кипром в отборочном матче к ЧМ-2026 (2:2).

80-летний наставник показывает слабые результаты с национальной командой, поэтому румынская футбольная федерация уже ищет ему замену. Среди возможных кандидатов называют известного бывшего футболиста Георге Хаджи, который выступал за Реал и Барселону.

Румынский специалист возглавлял киевское Динамо с 2020 по 2023 год, в первый сезон выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Наибольшую популярность в украинском футболе он приобрел благодаря работе в Шахтере, с которым восемь раз становился чемпионом страны. В 2009 году он привел донецкий клуб к победе в Кубке УЕФА, а также шесть раз выиграл Кубок Украины и семь раз Суперкубок.

Ранее сообщалось, что Луческу установил возрастной рекорд среди тренеров сборных.