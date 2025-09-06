Луческу установил возрастной рекорд среди тренеров сборных
Румыния уступила Канаде
около 2 часов назад
Мірча Луческу/фото: Google
В очередной контрольной встрече сборная Румынии потерпела поражение от Канады со счетом 0:3.
Главный тренер румынов Мирча Луческу при этом установил исторический рекорд, став самым возрастным наставником национальных команд. На момент игры ему исполнилось 80 лет, один месяц и семь дней.
До этого достижения принадлежало Роке Масполи, который руководил сборной Уругвая в 1997 году. Тогда в матче против Эквадора ему было 80 лет, один месяц и четыре дня.
Следующий поединок румынская команда проведет 9 сентября против Кипра.