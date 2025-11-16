Лучший бомбардир Первой лиги зимой может подняться в классе
Пока не в УПЛ
около 1 часа назад
Максим Войтиховский / Фото - Агробизнес
Нападающий Агробизнеса Максим Войтиховский зимой может стать игроком Буковины, сообщает «ТаТоТаке».
Стороны продолжают переговоры о возможном сотрудничестве, и, как ожидается, они завершатся переходом 26-летнего нападающего.
Соглашение Войтиховского с Агробизнесом истекает 30 ноября. Лидер Первой лиги может получить форварда свободным агентом.
В этом сезоне Максим провел за Агробизнес 18 матчей: 12 голов, 1 ассист.
