Агробізнес забил три мяча Прикарпатью и вытеснил Левый Берег из зоны переходных матчей
В Первой лиге продолжается борьба за выход в УПЛ
около 2 часов назад
В 14-м туре украинской Первой лиги Агробизнес на своем поле уверенно обыграл Прикарпатье.
Уже в дебюте команды обменялись моментами, но первыми забили гости: после стандарта и отскока Француз пробил в ближний угол. Агробизнес ответил до перерыва: Войтиховский ударом с разворота восстановил равновесие — 1:1.
Сразу после перерыва он вырвался на свидание и оформил дубль. Точку же в встрече поставил Кузьмин, перехватив мяч у Генника и реализовав выход один на один — 3:1.
Агробизнес набрал 27 очков и на один балл опередил Левый Берег в борьбе за зону переходных матчей. Прикарпатье (18) уже далеко позади.
Первая лига, 14-й тур
Агробизнес – Прикарпатье 3:1
Голы: Войтиховский, 45, 48, Кузьмин, 72 – Француз, 44
Накануне Буковина в центральном матче первого круга на выезде одолела Черноморец (3:1).