Сергей Разумовский

В 14-м туре украинской Первой лиги Агробизнес на своем поле уверенно обыграл Прикарпатье.

Уже в дебюте команды обменялись моментами, но первыми забили гости: после стандарта и отскока Француз пробил в ближний угол. Агробизнес ответил до перерыва: Войтиховский ударом с разворота восстановил равновесие — 1:1.

Сразу после перерыва он вырвался на свидание и оформил дубль. Точку же в встрече поставил Кузьмин, перехватив мяч у Генника и реализовав выход один на один — 3:1.

Агробизнес набрал 27 очков и на один балл опередил Левый Берег в борьбе за зону переходных матчей. Прикарпатье (18) уже далеко позади.

Первая лига, 14-й тур

Агробизнес – Прикарпатье 3:1

Голы: Войтиховский, 45, 48, Кузьмин, 72 – Француз, 44

Накануне Буковина в центральном матче первого круга на выезде одолела Черноморец (3:1).