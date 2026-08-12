Сергей Разумовский

В квалификационном раунде Кубка Украины Луцьксантехмонтаж №536 одолел Агрон. Основное время поединка завершилось результативной ничьей – 3:3, а победителя определила серия послематчевых пенальти. В футбольной лотерее сильнее оказалась команда из Луцка.

Счет в матче открыли гости. На 28-й минуте Бандура вывел лучан вперед. Агрон ответил после перерыва: на 47-й минуте Громяк реализовал пенальти, а еще через три минуты Семенец забил второй мяч своей команды.

На 65-й минуте Цихоцкий восстановил равновесие, после чего команды продолжили обмениваться результативными атаками. На 86-й минуте Семенец оформил дубль и снова вывел Агрон вперед.

Однако гости не прекратили борьбу и избежали поражения уже на последних минутах основного времени. На 90-й минуте Бандура также забил свой второй гол в матче и перевел игру в серию пенальти.

По итогам футбольной лотереи победу одержал Луцьксантехмонтаж №536 и вышел в 1/32 финала турнира. В следующем раунде Кубка Украины команда сыграет против финалиста прошлого розыгрыша Чернигова.

Кубок Украины, четвертьфинал

Агрон – Луцьксантехмонтаж №536 3:3 (5:6 – пен.)

Голы: Громяк, 47 (пен.), Семенец, 50, 86 – Бандура, 28, 90, Цихоцкий, 65