Забарный останется в запасе? Французское издание опубликовало стартовый состав ПСЖ на матч за Суперкубок УЕФА
Поединок состоится сегодня
12 августа ПСЖ и Астон Вилла сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а главный тренер французского клуба Луис Энрике уже определился со стартовым составом.
По информации L'Équipe, в центре защиты ПСЖ ожидается появление Вильяма Пачо и Маркиньоса. На флангах обороны сыграют Нуну Мендеш и Ашраф Хакими. Украинский защитник Илья Забарный начнет встречу на скамейке запасных.
Таким образом, дебют украинца в стартовом составе парижан откладывается.
Забарный присоединился к ПСЖ прошлым летом, перейдя из Борнмута за 63 миллиона евро. Его контракт с французским грандом рассчитан до 30 июня 2030 года.
В предыдущем сезоне 23-летний украинец провел 37 матчей во всех турнирах и забил один гол. Вместе с ПСЖ он выиграл чемпионат Франции, Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.