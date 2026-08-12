Павел Василенко

12 августа ПСЖ и Астон Вилла сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а главный тренер французского клуба Луис Энрике уже определился со стартовым составом.

По информации L'Équipe, в центре защиты ПСЖ ожидается появление Вильяма Пачо и Маркиньоса. На флангах обороны сыграют Нуну Мендеш и Ашраф Хакими. Украинский защитник Илья Забарный начнет встречу на скамейке запасных.

Таким образом, дебют украинца в стартовом составе парижан откладывается.

Забарный присоединился к ПСЖ прошлым летом, перейдя из Борнмута за 63 миллиона евро. Его контракт с французским грандом рассчитан до 30 июня 2030 года.

В предыдущем сезоне 23-летний украинец провел 37 матчей во всех турнирах и забил один гол. Вместе с ПСЖ он выиграл чемпионат Франции, Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.