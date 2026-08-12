Павел Василенко

Туринский Ювентус проявляет интерес к украинскому голкиперу Анатолию Трубину, который сейчас выступает за португальскую Бенфику. Итальянский клуб уже контактировал с лиссабонцами по поводу возможного трансфера.

По информации инсайдера Альфредо Педулли, главным препятствием для сделки остаются финансовые требования Бенфики. Португальский клуб хочет получить за 25-летнего украинца около 40 миллионов евро.

Ювентус считает эту сумму завышенной и в настоящее время не готов соглашаться на такие условия. Если Бенфика не снизит свои требования, туринцы могут переключиться на других кандидатов для усиления вратарской позиции.

На старте нового сезона Трубин провел за «орлов» два матча в квалификации Лиги Европы. Украинец пропустил два гола и один раз сохранил свои ворота сухими, после чего главный тренер Марку Силва оставил его на скамейке запасных.

Контракт Трубина с Бенфикой рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского вратаря в 25 миллионов евро.