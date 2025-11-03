Павел Василенко

Французский вингер Усман Дембеле снова готов помочь ПСЖ в матче Лиги чемпионов против Баварии. Об этом сообщил главный тренер парижан Луис Энрике.

Действующий обладатель «Золотого мяча» недавно вернулся после травмы, полученной в сентябре в матче отбора к чемпионату мира против Украины.

В последнее время Дембеле постепенно возвращается в игру – трижды выходил на замену в четырех предыдущих матчах ПСЖ. После победы над Ниццей (1:0) камеры зафиксировали, как футболист касается задней поверхности бедра, обсуждая боль с партнером.

Тем не менее, Луис Энрике заверил:

«Я никогда не рискую ни с одним игроком. Усман в форме, прошел все тренировки за последние две недели и готов играть. Завтра решим, сколько времени он проведет на поле».

Возвращение Дембеле может стать ключевым фактором в битве ПСЖ с мюнхенской Баварией за первое место в группе. Поединок состоится во вторник, 4 ноября.