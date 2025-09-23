Михаил Цирюк

Победа Усмана Дембеле в борьбе за Золотой мяч-2025 стала по-настоящему исторической не только для него, но и для его страны. Игрок ПСЖ стал четвертым в истории футболистом, который получил награду, будучи впервые номинированным на нее, и вторым французом, который выиграл ЗМ, выступая в Лиге 1.

Благодаря триумфу Усмана Франция вышла на чистое первое место по количеству обладателей Золотого мяча: теперь их шесть, и подобным не может похвастаться ни одна другая страна мира. Среди французов главную индивидуальную награду в мире футбола завоевывали также Раймон Копа (1958), Мишель Платини (1983, 1984, 1985), Жан-Пьер Папен (1991), Зинедин Зидан (1998) и Карим Бензема (2022).

А кто же главные преследователи французов в этой борьбе?

2. Германия - 5 обладателей

Почетное второе место в этом рейтинге занимает Германия, пятеро представителей которой в свое время получили почетный приз. Первым из немцев это сделал Герд Мюллер, причем достаточно поздно, как для одной из стран-лидеров - в 1970 году. Например, Испания к этому времени уже имела три победителя, а Англия - два.

Однако, несмотря на поздний старт, Германия наверстала свое. Десятилетие с 1970 по 1980 годы оказалось для местного футбола чрезвычайно урожайным, ведь в этот период награду получили трое из пяти немецких победителей: уже упомянутый Мюллер (1970), Франц Беккенбауэр (1972, 1976) и Карл-Хайнц Румменигге (1980, 1981), который завоевывал ЗМ два года подряд.

После Румменигге на свой следующий Золотой мяч Германии пришлось ждать 9 лет, пока его не получил Лотар Маттеус (1990), а последним немецким обладателем награды стал в уже далеком 1996 году Маттиас Заммер.

3. Италия - 5 обладателей

Тех же 5 обладателей Золотого мяча имеет и Италия, которую мы ставим на третье место лишь потому, что никто из их прекрасной пятерки не получал награду дважды, так что общее количество призов здесь меньше, чем у немцев - пять против семи.

Первым представителем Скуадры Адзурры, выигравшим ЗМ, стал в 1961 году нападающий Ювентуса Омар Сивори. Следующая победа Италии произошла в конце десятилетия, когда в 1969-м приз получил представитель Милана Джанни Ривера. В 1982 году награду забрал Паоло Росси, а еще двое итальянцев вписали свои имена в историю в 90-х и нулевых: в 1993 году ЗМ завоевал Роберто Баджо, а в 2006 - Фабио Каннаваро.

4. Англия - 4 обладателя

Одного обладателя награды не хватает до места в топ-3 основоположникам футбола. Собственно, двое из четырех англичан получили свои Золотые мячи еще в очень давние времена. В 1956 году первым в истории победителем стал Стэнли Мэттьюз, а 10 лет спустя, в 1966-м, главный приз завоевал сэр Бобби Чарльтон.

Третьим из англичан выстрелил Кевин Киган, который взял два подряд ЗМ в конце 70-х (1978, 1979), а последний золотой мяч среди представителей трех львов в начале 21 века записал на свой счет Майкл Оуэн.

5. Бразилия - 4 обладателя

Ровно такие же показатели, как у Англии, имеют и бразильцы: четыре обладателя и пять Золотых мячей. Бразилия может считать такое достижение особенно ценным, ведь неевропейским игрокам начали вручать награду значительно позже. Первым из представителей этой страны ЗМ получил Роналдо.

В 1997 году он стал лишь вторым в истории игроком без европейского паспорта после Джорджа Веа, кому покорилось подобное достижение. Пять лет спустя, в 2002, оно покорилось "зубастику" еще раз, а Бразилия в тот год в последний раз стала чемпионом мира.

Вторым среди бразильцев эстафету принял Ривалдо, который завоевал награду в 1999 году, а следующие триумфаторы подтянулись в середине нулевых: в 2005-м приз выиграл Роналдиньо, а в 2007, последним среди бразильских игроков, а также последним до начала эры Роналду и Месси, ЗМ получил Кака.

В материале использованы фото Getty images