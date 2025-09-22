Павел Василенко

Тренер ПСЖ Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года. В прошлом сезоне специалист привел свою команду к чемпионству, победе в Кубке и Суперкубке Франции, а также к победе в Лиге чемпионов. Помимо этого, коллектив дошел до финала Клубного чемпионата мира, где проиграл Челси.

В финале Лиги чемпионов ПСЖ разгромил Интер со счетом 5:0.

Лучшим тренером года среди женщин была признана Сарина Вигман, которая возглавляет сборную Англии. Нидерландка привела английскую команду к победе на чемпионате Европы. В финале англичанки обыграли команду Испании (1:1, по пенальти – 3:1).