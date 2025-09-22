Французский журналист Ромен Колле Годен объявил имя победителя Золотого мяча-2025 еще до официальной церемонии. Согласно информации издания The Touchline, которое ссылается на Колле Годена, обладателем награды станет Усман Дембеле.

Церемония состоится сегодня, 22 сентября, в 21.00. Ведущими вечера будут Рууд Гуллит и Кейт Скотт, а вручать приз будет легенда Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо.

Отметим, что центральный матч Лиги 1 между Марселем и ПСЖ перенесен на это же время из-за погодных условий. Дембеле сможет присутствовать на церемонии, так как пропускает игру из-за травмы. Кроме него, среди главных претендентов на награду также числятся футболисты Барселоны Рафинья и Ламин Ямаль.

Ранее сообщалось, что официально завершилось голосование за Золотой мяч-2025.