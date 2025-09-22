Золотой мяч 2025. Кто занял места с 15-го по 11-е
Приз будет вручен в Париже
34 минуты назад
Фото - Getty Images
Сегодня вечером мы узнаем имя игрока, которого объявят лучшим футболистом прошлого сезона. Церемония вручения Золотого мяча состоится в Париже.
Начало церемонии – 22 сентября в 22:00 по Киеву.
Перед началом официального мероприятия издание France Football уже объявило, какие футболисты заняли в рейтинге места с 15-го по 11-е:
15. Виктор Дёкере (Арсенал, Швеция)
14. Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция)
13. Гарри Кейн (Бавария, Англия)
12. Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)
11. Педри (Барселона, Испания)
