Луис Энрике: «Трудно объективно оценивать Байер»
ПСЖ готов к любому развитию событий
30 минут назад
Луис Энрике / Фото - ПСЖ
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 3 тура Лиги чемпионов против Байера. Его слова приводит УЕФА.
Трудно объективно оценивать Байер, ведь команда летом подписала 20 новых игроков и у нее новый тренер. Они умеют забивать, они могут играть очень низко в обороне, они умеют прессинговать. Они способны на все, и нам нужно будет с этим справиться. Каждый матч приносит разные ситуации. Посмотрим, в каком состоянии наши игроки, - объяснил Энрике.
