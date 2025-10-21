Сегодня, 21 октября, ПСЖ встретится с Байером в рамках третьего тура Лиги чемпионов. В заявку французского клуба попал капитан Маркиньос, который конкурирует с украинцем Ильёй Забарным за место в основном составе.

Французская пресса по-разному оценивает шансы Забарного выйти с первых минут. По версии Le Parisien, защитник начнет матч в стартовом составе, тогда как L'Equipe считает, что игрок сборной Украины должен провести игру на скамейке запасных.

К очной встрече Байер и ПСЖ подходят, занимая соответственно вторую и третью позиции в турнирной таблице своей группы.

В этом сезоне 2025/26 Забарный провел девять официальных встреч за команду Луиса Энрике и отметился одним забитым мячом.