Сергей Разумовский

Центральный защитник Бенфики Антониу Силва может покинуть португальский клуб уже во время летнего трансферного окна. Футболист отказался продлевать контракт с лиссабонской командой и готов рассматривать варианты продолжения карьеры в другом чемпионате.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на португальское издание Record. По информации источника, решение не подписывать новое соглашение Силва принял после консультаций со своим агентом Жорже Мендешем. Именно после этого сторона футболиста дала понять Бенфике, что в настоящее время не планирует соглашаться на продолжение сотрудничества.

Такой шаг фактически открывает для 22-летнего защитника путь к возможному трансферу уже этим летом. Силва намерен изучить предложения от других клубов, которые заинтересованы в его подписании. Для Бенфики ситуация также может стать сигналом к переговорам о продаже игрока, если клуб получит приемлемое финансовое предложение.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщал, что Антониу Силва уже достиг принципиальной договоренности с Миланом по личному контракту. По его данным, потенциальное соглашение с итальянским клубом может быть рассчитано до 2031 года. Это свидетельствует о серьезном интересе со стороны россонери, которые ищут долгосрочное усиление в центре обороны.

Силва является воспитанником Бенфики и за последние сезоны стал одним из лучших молодых центральных защитников в португальском футболе. Его ценят за игру на мяче, умение начинать атаки из глубины, позиционную дисциплину и опыт выступлений на высоком уровне, несмотря на относительно молодой возраст.

В сезоне 2025/26 португалец провел за Бенфику 41 матч во всех турнирах. На его счету 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Такое количество игровой практики подтверждает, что защитник оставался важным футболистом для команды, однако его будущее в Лиссабоне теперь выглядит неопределенным.

За Бенфику также выступают два футболиста сборной Украины: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Оба, несмотря на определенные слухи, остаются частью состава лиссабонской команды.

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