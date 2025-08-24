Сегодня, 24 августа, в рамках второго тура Ла Лиги сезона 2025/26 Овьедо примет мадридский Реал. Встреча пройдет на арене «Эстадио Нуэво Карлос Тартьере», стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

В заявку сливочных на этот матч попал и украинский голкипер Андрей Лунин. Однако, по прогнозам испанских СМИ, в основе снова появится Тибо Куртуа.

Интересно, что Лунин уже имеет опыт выступлений за Овьедо — в 2020 году он защищал ворота команды на правах аренды, сыграв 20 встреч и пропустив 20 мячей.

На данный момент в активе украинца за Реал 62 матча во всех турнирах, в которых он пропустил 70 голов и оформил 22 сухие встречи.