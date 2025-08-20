За даними The Athletic, главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо перед началом сезона определил девять футболистов, которые не входят в его планы, и клуб мог их продать или отправить в аренду.

В этот список попали Андрей Лунин, Фран Гарсия, Ферлан Менди, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Дани Себальос, Гонсало Гарсия, Эндрик и Родриго. Однако после разговора с игроками руководство выяснило, что все они настроены остаться и готовы бороться за место в составе.

В матче первого тура Ла Лиги против Мальорки ни один из этих футболистов не появился в стартовом составе, но Себальос и Гарсия вышли на замену.

Ближе всех к уходу находится Родриго, который хотел бы попробовать себя в АПЛ, но пока мадридский клуб не получил официального предложения.

Ранее сообщалось, что Реал получил официальное предложение по Лунину от Фенербахче.