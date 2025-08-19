Павел Василенко

Новый сезон в высшем дивизионе Испании начался в пятницу, но мадридский Реал только сегодня будет принимать Осасуну на «Сантьяго Бернабеу». Это необычная ситуация, поскольку матчи Ла Лиги обычно проводятся с воскресенья по понедельник, и лишь изредка в течение недели проводятся матчи.

Хотя футболисты Королевского клуба привыкли выходить на поле по субботам или воскресеньям, в этом году все иначе, главным образом из-за их участия в Клубном чемпионате мира. Команда под руководством Хаби Алонсо вышла в полуфинал турнира в США, где проиграла Пари Сен-Жермен со счетом 0:4.

Для Реала сезон 2024/25 завершился 10 июля. После этого игроки ушли в отпуск и начали подготовку к следующему сезону 4 августа. Поэтому руководство клуба попросило перенести первый матч, но организаторы соревнований отклонили эту просьбу. В конце концов, его все же сыграют на несколько дней позже, а не в выходные.

Игроки мадридского клуба успели сыграть два товарищеских матча перед началом сезона, один из которых прошел за закрытыми дверями на их тренировочном центре, где они встретились с Леганесом. Второй был против команды австрийского первого дивизиона Тироль, который завершился со счетом 4:0 в пользу испанской команды.

Источник из тренерского штаба Реала, который пожелал не называть своего имени, поскольку не имел права говорить, на прошлой неделе рассказал изданию The Athletic, что касательно такой необычной подготовки существуют смешанные чувства.

По его словам, Клубный чемпионат мира не помог им в подготовке по нескольким причинам – от слишком большого количества сыгранных минут, до климатических условий с высокой влажностью и жарой, плохого рельефа, разницы во времени, до того, что турнир проводился в конце сложного сезона.

Однако другой источник назвал соревнования очень полезными, поскольку они позволили достичь главной цели, которая заключалась в изменении динамики команды по сравнению с прошлым сезоном. Тренер Хаби Алонсо хотел внедрить систему, в которой игроки тренировались бы с большей интенсивностью. В то же время он больше использует видеоанализ и делает больший акцент на дисциплине и пунктуальности.

Реал также пытается оставить позади сезон, в котором им не удалось выиграть ни одного из трех главных трофеев в Ла Лиге, Лиге чемпионов или Кубке Испании. Однако, ожидания сейчас очень высоки после прихода нового тренера, который заменит Карло Анчелотти. В то же время, похоже, что новый руководитель Реала будет иметь немного больше полномочий, чем его предшественник.

Этим летом клуб потратил более 180 миллионов евро на четырех игроков, сначала подписав Трента Александер-Арнольда за 10 миллионов евро, приобретя его до истечения контракта с Ливерпулем, чтобы он мог сыграть на Клубном чемпионате мира.

Он заплатил еще 58 миллионов за испанского защитника Дина Хейсена из Борнмута, 50 миллионов за левого защитника Альваро Каррераса из Бенфики и 63 миллиона за аргентинского плеймейкера Франко Мастантуона из Ривер Плейт.

В то же время, Лука Модрич и Лукас Васкес, которые помогли клубу выиграть 51 трофей, покинули Реал.

Игроком мадридской команды является украинский вратарь Андрей Лунин.