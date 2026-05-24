Сергей Разумовский

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин отреагировал на победу украинского боксера Александра Усика (25-0, 16 КО), который является чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе. Украинец добился очередного успеха на профессиональном ринге, победив нидерландского кикбоксера Рико Верхувена (1-1, 1 КО).

Лунин в своих соцсетях поздравил Усика с победой и отдельно отметил характер украинского чемпиона. Вратарь мадридского клуба написал, что это была впечатляющая победа, назвал Усика настоящим чемпионом и подчеркнул его силу воли.

С победой. Просто браво, чемпион. Какой характер! Андрей Лунин

Для Усика этот бой завершился досрочной победой. Украинский боксер смог одолеть Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде. Таким образом, Александр продолжил свою беспроигрышную серию на профессиональном ринге. Теперь его рекорд составляет 25 побед в 25 боях, из которых 16 были одержаны нокаутом.

Вместе с тем команда Верхувена осталась недовольна итогом поединка. Нидерландский спортсмен не согласился с решением о остановке боя и результатом противостояния. Из-за этого был подан официальный протест, в котором сторона Верхувена пытается оспорить итог встречи.