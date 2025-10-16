Лунін получил от спонсора Реала новый автомобиль
Футболистам мадридской команды были предоставлены шикарные машины
Голкипер национальной сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин получил в бесплатное пользование новый автомобиль стоимостью более 160 тысяч евро.
Немецкий автоконцерн BMW, который имеет с Реалом многолетний спонсорский контракт, предоставил игрокам команды Хаби Алонсо новые автомобили.
В частности, украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин получил BMW M5 стоимостью более 160 тысяч евро.
Лунин в этом сезоне за Реал не играл. Контракт Лунина с Реалом действителен до 30 июня 2030 года. Авторитетный портал Трансфермаркт оценивает игрока в 18 миллионов евро.
