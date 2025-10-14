Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин решил покинуть клуб, сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-летний вратарь не желает оставаться в тени Тибо Куртуа и ищет команду, где сможет получать стабильную игровую практику. Свое намерение он озвучил руководству испанского гранда.

Интерес к Лунину проявляют Астон Вилла, которая рассматривает варианты на случай замены Эмилиано Мартинеса, а также турецкий Галатасарай. Однако ни одно из предложений пока что не впечатлило украинца. Реал оценивает его трансфер в сумме от 25 до 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Лунин так и не появился на поле в составе первой сливочной команды, что лишь усилило его желание изменить клубную обстановку.

Ранее сообщалось, что Лунин станет первым номером Реала.