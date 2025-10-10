Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо предоставил выходные игрокам команды, которые не отправились в национальные сборные.

По информации DefensaCentral, отдых получил и украинский вратарь Андрей Лунин. Индивидуальные занятия продолжат только Карвахаль, Рюдигер, Трент Александер-Арнольд и Менди, которые восстанавливаются после травм.

Стоит отметить, что в этом сезоне Лунин еще не появлялся на поле в составе Реала. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2030 года. Украинец находится в Реале с 2018 года и за это время голкипер провел 62 матча за королевский клуб, пропустил 70 мячей и 22 раза оставил ворота «на замке».

Ранее сообщалось, что Лунин сыграл в основном составе Реала против академии клуба.