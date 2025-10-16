Испанский наставник мадридского Реала Хаби Алонсо принял решение относительно будущего украинского голкипера Андрея Лунина, сообщает Benrabeu Digital.

Согласно информации источника, 43-летний специалист намерен попрощаться с 26-летним вратарем уже зимой и довел свою позицию до президента клуба Флорентино Переса.

После восьми туров Реал набрал 21 очко и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая Барселону на два балла.

В следующем туре команда отправится в гости к Хетафе. Матч состоится 19 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени. В этом сезоне Лунин пока не провел ни одной минуты за основной состав королевского клуба.

Ранее сообщалось, что Алонсо не рассчитывает на звездного защитника Реала.