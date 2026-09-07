Сергей Разумовский

Украинский голкипер Андрей Лунин не принял участие в тренировке Реала накануне матча первого тура основного этапа Лиги чемпионов против Интера. По информации журналиста COPE Мигеля Анхеля Диаса, вратарь остался вне командной работы из-за гриппа.

Entrenamiento del Real Madrid, previo al partido del Inter:



🏥 SIN: Militao, Asencio, Mendy y Rodrygo, por lesión; y Lunin, por gripe.



🟥 Bernardo Silva, Camavinga y Güler, por sanción. pic.twitter.com/L6JF5zNU6B — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) September 7, 2026

Пока неизвестно, сможет ли Лунин восстановиться до предстоящей встречи и попасть в заявку мадридцев. Окончательное решение о его участии будет приниматься тренерским штабом после оценки состояния здоровья футболиста.

Украинец не был единственным игроком Реала, который пропустил тренировку. Из-за травм занятия также не посетили Эдер Милитао, Рауль Асенсио, Ферлан Менди и Родриго. Таким образом, накануне старта в главном еврокубковом турнире мадридская команда имеет несколько кадровых проблем.

Для Лунина этот сезон пока складывается непросто. Украинский вратарь еще не провел ни одного матча за Реал в кампании-2026/27. Основным голкипером команды остается Тибо Куртуа, тогда как Лунин ожидает возможности снова выйти на поле в составе испанского гранда.

В предыдущем сезоне украинец получал игровую практику и в общем провел за мадридский клуб 12 матчей. В этих матчах он пропустил 21 гол, а один раз оставил свои ворота неприкосновенными.

Матч Реал – Интер состоится 8 сентября на стадионе Сантьяго Бернабеу. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Участие Лунина в поединке будет зависеть от того, насколько быстро он восстановится после болезни.

Напомним, Реал с нереализованным пенальти Мбаппе проиграл Бетису и потерпел первое поражение после возвращения Моуринью.