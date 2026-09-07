Павел Василенко

Украинский арбитр Николай Балакин назначен главным рефери на матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов ПСЖ – Слован.

На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Виктор Матяш. Четвёртый арбитр — Дмитрий Панчишин. За ВАР будут отвечать англичанин Майкл Салсбери и словенец Мате Йуг.

Матч ПСЖ – Слован пройдет в среду, 9 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени.

За парижскую команду выступает украинский защитник Илья Забарный, а за Слован два украинца — полузащитник Данило Игнатенко и нападающий Николай Кухаревич.