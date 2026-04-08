Реал отреагировал на смерть Луческу
Мистер ушел из жизни в возрасте 80 лет
около 3 часов назад
Фото: Динамо
Мадридский Реал выступил с заявлением после смерти титулованного наставника Мирчи Луческу:
ФК Реал Мадрид, его президент и Совет директоров глубоко соболезнуют в связи со смертью Мирчи Луческу, который был национальным тренером сборных Румынии и Турции.
Реал Мадрид выражает свои соболезнования, любовь и приверженность его семье, товарищам по команде, клубам и всем его близким.
Мирча Луческу, тренировавший многочисленные клубы в нескольких европейских странах, умер в возрасте 80 лет. Пусть покоится с миром.
Напомним, что Реал проиграл Баварии в первом матче четвертьфинала ЛЧ.
