Мадридский Реал выступил с заявлением после смерти титулованного наставника Мирчи Луческу:

ФК Реал Мадрид, его президент и Совет директоров глубоко соболезнуют в связи со смертью Мирчи Луческу, который был национальным тренером сборных Румынии и Турции.

Реал Мадрид выражает свои соболезнования, любовь и приверженность его семье, товарищам по команде, клубам и всем его близким.

Мирча Луческу, тренировавший многочисленные клубы в нескольких европейских странах, умер в возрасте 80 лет. Пусть покоится с миром.