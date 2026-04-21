Лунін вошёл в стартовый состав Реала на матч с Алавесом
Игра начнется в 22:30 по киевскому времени
около 1 часа назад
Украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в стартовом составе мадридского Реала на домашний матч 31-го тура Примеры против Алавеса.
Для украинца это будет 10-й матч за клуб в текущем сезоне.
Встреча начнется в 22:30 по киевскому времени.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05