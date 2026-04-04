Лунін выведет Реал на матч против Мальорки в статусе капитана
Начало матча в 17:15 по киевскому времени
1 день назад
Украинский голкипер Андрей Лунин попал в стартовый состав мадридского Реала на выездной матч 30-го тура испанской Ла Лиги против Мальорки. Украинец выйдет на поле в статусе капитана команды.
Украинский вратарь продолжает заменять в составе бланкос Тибо Куртуа, который восстанавливается после травмы четырёхглавой мышцы бедра.
Матч Мальорка — Реал начнётся в 17:15 по киевскому времени. Матч покажет MEGOGO.
