Денис Седашов

Звездный нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор развеял слухи о возможном трансфере и рассказал о своих планах в составе «королевского клуба». Бразилец заверил, что видит свое будущее исключительно в Испании. Слова приводит Marca.

Я думаю только о мадридском Реале и о том, чтобы остаться здесь еще на долгие годы. Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор защищает цвета Реала с лета 2018 года. В текущем сезоне на его счету 43 матча во всех турнирах, в которых он отметился 17 забитыми мячами и 12 ассистами.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро.

