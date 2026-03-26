Винисиус: «Я думаю только о Реале и хочу остаться здесь на долгие годы»
Бразилец не планирует покидать сливочных
38 минут назад
Звездный нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор развеял слухи о возможном трансфере и рассказал о своих планах в составе «королевского клуба». Бразилец заверил, что видит свое будущее исключительно в Испании. Слова приводит Marca.
Я думаю только о мадридском Реале и о том, чтобы остаться здесь еще на долгие годы.
Винисиус Жуниор защищает цвета Реала с лета 2018 года. В текущем сезоне на его счету 43 матча во всех турнирах, в которых он отметился 17 забитыми мячами и 12 ассистами.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро.
