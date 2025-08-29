4-й тур УПЛ. Расписание матчей на 29-31 августа
Соревнование откроет матч Полтава – Заря в Кропивницком
около 3 часов назад
Чемпионат Украины-2025/26 среди команд Премьер-лиги продолжится матчами 4 тура.
Сегодня, в пятницу, 29 августа, Полтава в 15:30 в Кропивницком сыграет против луганской Зари, а Кудривка в 18:00 на Оболонь-Арене встретится с львовскими Карпатами.
УПЛ. Матчи 4 тура: даты, время
Пятница, 29 августа
Полтава – Заря 15:30
Кудривка – Карпаты 18:00
Суббота, 30 августа
Кривбасс – Оболонь 13:00
Колос – Эпицентр 15:30
Металлист 1925 – Рух 18:00
Воскресенье, 31 августа
ЛНЗ – Верес 13:00
Динамо – Полесье 15:30
Шахтер – Александрия 18:00
После трех туров лидером чемпионата является Динамо (9 очков), по 7 баллов имеют Шахтер, ЛНЗ, Колос и Оболонь.
Также, сегодня Динамо и Шахтер узнают своих соперников в основном раунде Лиги конференций.