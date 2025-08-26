Останутся в верхней части таблицы УПЛ? Колос на финишной прямой в подписании легионера
Африканский форвард близок к тому, чтобы «терроризировать» защитников Премьер-лиги
около 1 часа назад
Нападающий Валансьена Матис Оевуси вскоре присоединится к Колосу. Об этом сообщил известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко.
Колос усиливает линию атаки. Скоро они, насколько я знаю, представят нигерийского форварда. Говорят, сверхскоростной футболист – Матиас Ойевуси.
Говорят, скорость – невероятная. Может сыграть на острие атаки, может сыграть левым вингером. То, что сейчас о нем говорят: «Топ-топ-топ». Он играл во Франции, в Валансьене.
Но всегда до трансфера говорят «топ-топ». А потом смотрим – и часто выходит так, что «оп».
Оевуси присоединился к Валансьену в 2024 году. С тех пор провел за клуб 48 матчей и оформил 13 голов и 5 результативных передач. В настоящее время французский клуб выступает в местной третьей лиге.