Нападающий Валансьена Матис Оевуси вскоре присоединится к Колосу. Об этом сообщил известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко.

Колос усиливает линию атаки. Скоро они, насколько я знаю, представят нигерийского форварда. Говорят, сверхскоростной футболист – Матиас Ойевуси.

Говорят, скорость – невероятная. Может сыграть на острие атаки, может сыграть левым вингером. То, что сейчас о нем говорят: «Топ-топ-топ». Он играл во Франции, в Валансьене.

Но всегда до трансфера говорят «топ-топ». А потом смотрим – и часто выходит так, что «оп».