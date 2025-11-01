Лупашко отреагировал на свою дисквалификацию
Специалист сделал заявление
около 3 часов назад
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ наложил санкции на главного тренера Карпат Владислава Лупашка за скандальное поведение во время домашнего матча против Руха (0:0) в 10-м туре УПЛ.
Комитет отстранил наставника львовской команды от участия в соревнованиях на два матча за намеренное покидание технической зоны с целью осуществления действий в провокационной манере.
После этого решения Лупашко сделал заявление в своих соцсетях.
Футбол — это игра страсти. Иногда, когда борешься за своих, эмоции могут превзойти холодный расчет. Мое желание защитить команду и добиться результата для клуба было слишком сильным.
Я осознаю, что должен был оставаться более спокойным. Поэтому прошу прощения перед нашей зелено-белой семьей — теми, ради кого мы ежедневно работаем и боремся. Но я не принимаю это наказание».
Карпаты занимают десятое место в таблице, имея 12 очков.
В следующем туре в понедельник, 3 ноября, львовская команда будет гостить у ЛНЗ.