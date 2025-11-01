Павел Василенко

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ наложил санкции на главного тренера Карпат Владислава Лупашка за скандальное поведение во время домашнего матча против Руха (0:0) в 10-м туре УПЛ.

Комитет отстранил наставника львовской команды от участия в соревнованиях на два матча за намеренное покидание технической зоны с целью осуществления действий в провокационной манере.

После этого решения Лупашко сделал заявление в своих соцсетях.

«Хочу обратиться и извиниться за эмоциональную реакцию во время последнего матча перед семьей футбольного клуба Карпаты. «Хочу обратиться и извиниться за эмоциональную реакцию во время последнего матча перед семьей футбольного клуба Карпаты. Футбол — это игра страсти. Иногда, когда борешься за своих, эмоции могут превзойти холодный расчет. Мое желание защитить команду и добиться результата для клуба было слишком сильным. Я осознаю, что должен был оставаться более спокойным. Поэтому прошу прощения перед нашей зелено-белой семьей — теми, ради кого мы ежедневно работаем и боремся. Но я не принимаю это наказание».

Карпаты занимают десятое место в таблице, имея 12 очков.

В следующем туре в понедельник, 3 ноября, львовская команда будет гостить у ЛНЗ.