Сергей Стаднюк

Известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко поделился актуальной информацией о ситуации с главным тренером Карпат Владиславом Лупашко.

Мой WhatsApp говорит, что руководство Карпат не имеет кандидатуры главного тренера на замену Владиславу Лупашко. Мой WhatsApp говорит, что на прошлой неделе после поражения от Эпицентра (1:3), еще до матча против Руха (0:0), там был какой-то разговор: было сделано предложение Олегу Голодюку возглавить первую команду, но Олег Голодюк его отклонил. Виктор Вацко

Сейчас Голодюк руководит Карпатами U-19, к юношеской команде он присоединился в июле прошлого года. Сейчас львы занимают четвертую строчку турнирной таблицы юношеского первенства. В прошлом Олег выступал за Карпаты и провел 222 матча за первую команду «львов». На его счету 17 голов и 11 ассистов.

Под руководством Лупашко первая команда в настоящее время занимает десятое место в таблице УПЛ. Следующий матч зелено-белые проведут 3 ноября в Черкассах против ЛНЗ.

Напомним, летом прошлого года Карпаты заменили Мирона Маркевича на посту главного тренера первой команды тогдашним главным тренером U-19 Владиславом Лупашко.