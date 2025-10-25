Главный тренер Карпат Владислав Лупашко прокомментировал матч с Рухом, который завершился нулевой ничьей. По его мнению, именно его команда должна была забрать три очка, но подвела реализация моментов. Лупашко также подчеркнул ключевой показатель, который подтверждает, что Карпаты были близки к победе.

«В целом матч был качественным с нашей стороны, мы контролировали игру, мяч и территорию. Создавали моменты, подходы к воротам соперника. Мы должны были выигрывать этот матч, судя по тому, как он развивался. Не смогли забить гол, который бы открыл Рух, ведь соперник не хотел раскрываться, делал замены, направленные на оборону. Сам рисунок игры… Этот гол, который мы должны были забить, сделал бы игру более открытой.

Мы достаточно демонстрировали качественную игру на мяче. Контролировали пространство, доходили до заключительной трети поля, сколько мы там были – для меня это показатель. Мы создавали моменты и бежали туда. То, что произошло после 90-й минуты – это уже эмоции. Это добавляет градуса противостояния. Однако это не самое главное на поле», - сказал Лупашко после матча.