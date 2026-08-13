Лупашко переманил к себе в Польшу бывшего подопечного из Карпат
21-летний футболист продолжит карьеру в Лехии
21-летний украинский вингер Карпат Артур Шах продолжит карьеру в польской Лехии. О предстоящем переходе футболиста сообщила пресс-служба гданьского клуба.
Украинец будет выступать за польскую команду на правах аренды в течение сезона-2026/27. Собственно, соглашение предусматривает, что Шах проведет в Лехии весь следующий сезон и будет иметь возможность получить регулярную игровую практику в чемпионате Польши.
Артур Шах является воспитанником академии Карпат. Он прошел все основные этапы подготовки в львовском клубе и сумел дебютировать за первую команду. Действующий контракт вингера с Карпатами рассчитан до конца 2028 года, поэтому после завершения аренды футболист должен будет вернуться в расположение украинского клуба, если стороны не договорятся об ином формате сотрудничества.
За первую команду Карпат Шах провел 64 матча во всех турнирах. На его счету четыре забитых гола и одна результативная передача. В прошлом сезоне украинский вингер сыграл 19 матчей, в которых отметился одним голом.
Шах преимущественно действует на левом фланге атаки. Футболист может использовать скорость, технику и способность обострять игру во время индивидуальных проходов.
Этим летом польский клуб возглавил бывший главный тренер Карпат Владислав Лупашко. Знакомство с украинским футболистом и его возможностями могло стать одним из факторов, которые повлияли на решение Лехии пригласить Шаха в команду.
Лехия выступает во втором дивизионе чемпионата Польши. На старте нового сезона гданьский клуб провел три матча: дважды подряд уступил своим соперникам со счетом 0:3, а также сыграл вничью с Подбескидзе из Бельско-Бялы.
Ранее сообщалось, что Польский футбольный союз отменил для Лехии трансферный бан. Это позволило клубу полноценно работать на трансферном рынке и регистрировать новых футболистов.
Напомним, Лупашко пригласил в Лехию еще нескольких украинцев.