Сергей Разумовский

21-летний украинский вингер Карпат Артур Шах продолжит карьеру в польской Лехии. О предстоящем переходе футболиста сообщила пресс-служба гданьского клуба.

Украинец будет выступать за польскую команду на правах аренды в течение сезона-2026/27. Собственно, соглашение предусматривает, что Шах проведет в Лехии весь следующий сезон и будет иметь возможность получить регулярную игровую практику в чемпионате Польши.

Артур Шах является воспитанником академии Карпат. Он прошел все основные этапы подготовки в львовском клубе и сумел дебютировать за первую команду. Действующий контракт вингера с Карпатами рассчитан до конца 2028 года, поэтому после завершения аренды футболист должен будет вернуться в расположение украинского клуба, если стороны не договорятся об ином формате сотрудничества.

За первую команду Карпат Шах провел 64 матча во всех турнирах. На его счету четыре забитых гола и одна результативная передача. В прошлом сезоне украинский вингер сыграл 19 матчей, в которых отметился одним голом.

Шах преимущественно действует на левом фланге атаки. Футболист может использовать скорость, технику и способность обострять игру во время индивидуальных проходов.

Этим летом польский клуб возглавил бывший главный тренер Карпат Владислав Лупашко. Знакомство с украинским футболистом и его возможностями могло стать одним из факторов, которые повлияли на решение Лехии пригласить Шаха в команду.

Лехия выступает во втором дивизионе чемпионата Польши. На старте нового сезона гданьский клуб провел три матча: дважды подряд уступил своим соперникам со счетом 0:3, а также сыграл вничью с Подбескидзе из Бельско-Бялы.

Ранее сообщалось, что Польский футбольный союз отменил для Лехии трансферный бан. Это позволило клубу полноценно работать на трансферном рынке и регистрировать новых футболистов.

Напомним, Лупашко пригласил в Лехию еще нескольких украинцев.