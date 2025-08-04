Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил решение рефери в стартовом туре украинской Премьер-лиги.

Сенсационный результат был зафиксирован в матче «Кудривка» – «Александрия», где гости казались немотивированными, а их уровня подготовки не хватило, чтобы избежать поражения от амбициозного дебютанта (1:3). И дело совсем не в том, что александрийцы доигрывали матч вдевятером, номинальные хозяева действовали лучше.

Что же до удалений, то арбитр Евгений Цыбулько действовал по закону: Кирилл Ковалец «заработал» два предупреждения, а легионер Мигел Кампуш получил прямую красную карточку за грубую игру. Кстати, он вел себя вызывающе и когда покидал поле. Ему не избежать серьезного наказания.

Бурлили страсти и во Львове, где «Карпаты» принимали «Полесье» (0:2). Уже в дебюте гости вышли вперед, но арбитр Дмитрий Панчищин после подсказки арбитра VAR Николая Балакина отменил взятие ворот, потому что Богдан Леднев перед тем, как сделать результативную передачу, сфолил на сопернике.

От львовян я ожидал большего, однако у них провалил игру стоппер Владислав Бабогло, который «привез» два гола. Мог и третий, когда под занавес матча сбил Александра Филиппова, но потерпевший не реализовал пенальти.

Дмитрий Панчищин взвешенно принимал решения, а в случае необходимости на помощь приходил Николай Балакин. К ним у меня есть вопрос только по падению в штрафной площадке в начале второго тайма нападающего хозяев Игоря Краснопира. Его явно придержали и пенальти – очевиден. Почему на это нарушение не отреагировали рефери и арбитр VAR для меня остается загадкой, – заявил Ступар в интервью Sport.ua.