Сергей Разумовский

Левый защитник Олимпии Любляна и сборной Украины U-19 Данило Малов продолжит карьеру в польской Лехии. О трансфере официально сообщил клуб из Гданьска.

Контракт украинского футболиста с Лехией рассчитан до 30 июня 2031 года. Финансовые детали соглашения стороны не разглашают.

Прошлый сезон Малов провел в аренде в армянском Гандзасаре. За команду он сыграл 6 матчей, однако результативными действиями не отметился.

Лехия по итогам предыдущего сезона вылетела из польской Экстраклассы. Команда из Гданьска заняла 16-е место среди 18 участников чемпионата.

В настоящее время главным тренером Лехии является украинский специалист Владислав Лупашко. Также в составе команды выступают украинские футболисты Богдан Вьюнник и Иван Желизко.

Малов является игроком юношеской сборной Украины U-19. После успешного выступления команды на чемпионате Европы U-19, где украинцы дошли до полуфинала, защитник попал в символическую сборную турнира.