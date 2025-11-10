Бенфика упустила победу над Каса Пией в матче 11 тура Примейра-лиги. Матч в Лиссабоне завершился со счетом 2:2.

Первая половина встречи прошла под полным контролем команды Жозе Моуринью. На 17-й минуте лиссабонцы повели в счете благодаря голу Судакова, который в штрафной соперника пробил одним касанием, что привело в экстаз красно-белую торсиду.

После перерыва Бенфика увеличила преимущество после того, как Павлидис реализовал пенальти за игру рукой футболиста Каса Пии, после чего все для команды Судакова и Трубина пошло наперекосяк.

Гости за несколько минут получили право на пенальти, которое отбил Трубин, однако его одноклубник Араужу умудрился срезать мяч в ворота украинца. Минимальное преимущество в счете заставляло Бенфику думать о результате и в заключительных минутах они смогли отыграться, воспользовавшись неудачной игрой Трубина на выходе.

Судаков перед поездкой к сборной Украины отыграл 78 минут. Трубин отыграл от свистка до свистка.

Примейра-лига. 11 тур.

Бенфика – Каса Пиа 2:2.

Гол: Судаков, 17, Павлидис, 60 (с пенальти) - Араужу, 65 (автогол), Нхага, 90+1.